新品箱付 ラルフローレン 長財布 ポロベア ブラックチェック

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ラルフローレンの財布です。大人気のポロベア。内側に薄らスレがあります。定価39,000円＋税＝42,900円サイズ:約19cm×約10cm材料：牛革絹発売元：ラルフローレン（株）発送方法:ゆうパック新品、未使用ですが自宅保管の為僅かなキズや汚れがつく可能性も御座います。気付いた点は出来る限り記載させて頂きますが見落としがあるかもしれません。ご了承ください。店頭と同等のものを求められる方,神経質な方はご遠慮下さい。気になる点がございましたら、ご質問の上、ご納得いただいての購入でお願いします。プロフご一読下さい