他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中＿ITEM＿＿＿【商品名】ラルフローレン ビッグポニー ロゴ刺繍 キャップ【生産国】CHINA＿SIZE＿＿＿サイズ：頭囲最大約62cmツバ長：約7cm高さ：約11cm＿COMMENT＿＿＿フロントには、ラルフローレンの代表的なロゴである「ビッグポニー」の刺繍が施されています。サイズはフリーサイズで、アジャスターでサイズ調整が可能です。ラルフローレンのファンはもちろん、ストリートファッションやカジュアルファッションを好む方にもおすすめのアイテムです。＿COLOR＿＿＿グリーン オレンジ＿CONDITION＿＿＿7/1010新品または未使用同等レベルです。9着用1回～数回程度の美品です。8使用感が少なく、キレイな状態です。7使用感はありますが状態は良いです。6まだまだお使いいただける並の状態です。他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中



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