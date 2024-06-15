WOLFGANG TILLMAN ポスター 絵画 アート 北欧 雑貨 インテリア

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アーティスト：WOLFGANGTILLMANS（ヴォルフガング・ティルマンス）タイトル：LOUISIANA1996サイズ:：59cmx84cm発送はポスター専用の段ボールで潰れないよう手配致します。こちらはポスターのみとなり、額などは含まれません。また、紙物のため小さな傷、破れ、汚れなどがある場合があります。予めご了承の上お買い求めください。