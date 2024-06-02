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Stussy 23ss Authentic Tee XL 即日発送
商品番号 F65062559803
商品名

Stussy 23ss Authentic Tee XL 即日発送
ブランド名 ステューシー
特別価格 税込 4,830 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ステューシーオーセンティックTシャツ元ネタは絵画、ヴィーナスの誕生かと思われます。フロント、バックどちらにもプリントが施してありますので夏に1枚でもオシャレに着用頂けます。こちら、購入時に付いてきたステッカーを付属致します。カラー…ブラックサイズ…XLコンディション…新品未使用タグ付きUSオンライン購入分です。自身で購入した確実正規品になります。国内でも完売まで早く人気のモデルでした。supremeneighborhoodwtapsennoyhumanmadeスタイリスト私物
http://narcologia.ru/goods/Stanford310173.html
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