TAKAHIRO MIYASHITA The SoloIst. エディべダー

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商品詳細
TAKAHIROMIYASHITATheSoloIst.CharlesPetersonエディべダー フォトプリントTシャツサイズ 48直営店購入、数回着用後コレクションとして保管していました。目立つ汚れや傷等はありませんが、あくまで個人所有の中古扱いとなります。古着慣れしている方であれば問題ない状態と思います。購入者都合の返品や交換は受け付けておりません。無理に売るつもりはありませんので、値下げ交渉はご遠慮下さい。コレクション整理の為出品します。よろしくお願い致します。他アプリでも出品中の為、ご購入のタイミングによっては削除する可能性がございます。予めご了承ください。
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