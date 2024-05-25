未使用 HORWEEN since1905 CHROMEXCEL 牛革 ベルト

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未使用HORWEENsince1905CHROMEXCEL牛革ベルトHORWEENsince1905materialsmadeofCHROMEXCELbyHORWEENLEATHERCO.CHICAGO.U.S.A.上質な厚みのあるしっかりとしたレザーベルトです。使えば使うほど、味わいが増してくると思います。ご自身でサイズカット、調整可能です。【CHROMEXCEL®︎/クロムエクセル】原皮を『コンビなめし』という方法でなめし牛脂、蜜蝋、魚脂などでブレンドされたHorween社オリジナルの油脂を革にゆっくりと時間をかけて浸透させたプルアップレザーです。染色は表面のみで芯まで色が通っていなく中は茶色いので、使用することで表面の染料がスレて地肌が顔を出し、雰囲気ある表情が楽しめます。素材牛革本革カラーブラック黒、バックルゴールドカラー（落ち着いた金色）サイズ全長約111cm（バックル含む）幅約3cm※バックル先端より約91cm〜101cmに5ホール（2.5cm間隔）タグ付き【HORWEEN社（ホーウィン社）】アメリカ北部のシカゴに所在する老舗タンナー（製革業者）で、北米に現存する唯一のコードバンタンナーとして知られ、1905年の創業以来、100年以上の歴史を誇ります。ホーウィン社の生み出す革は、その品質と特別な高級感から、長く世界中で愛されています。#CACAO95ベルト※中央辺りに多少縦シワがあります（最後の写真）が、購入時からのものになります。未使用の美品と思いますが、天然皮革の自宅保管品のため、完全完璧なお品をお探しの方はご遠慮ください。また、写真は完全には色味を再現できませんのでご了承ください。ご理解の上、よろしければ多少お値下げさせていただきます。ご希望額のご提示をお願いいたします。