90s 犬 ドッグ アート アニマル Tシャツ ビンテージ 在原みゆ紀

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即購入可能！！ユニセックス男女共に着用できます。肩幅約60cm袖丈約24cm身幅約60cm着丈約79cm商品内容スペシャルビンテージ90sアートアニマルTEEあいみょんカネコアヤノ着用のビンテージアニマルTEE※購入前にプロフィールをご覧ください。vintageUSEDに理解ある方の購入をよろしくお願いします。HIPHOPストリートy2kなど70s80s90s00sヴィンテージ古着など出品してます。映画ムービーARTアートラップRAPアニマルアニメanime漫画スペシャルUSA製アメリカ製ヨーロッパユーロTシャツなど主にオーバーサイズゆるだぼスケーターなどバギーペインターフレアベルボトムなど70年代80年代90年代00年代ファッションを中心に出品してす。