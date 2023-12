NYヤンキース Stars\u0026Strips フラッグロゴなし USA製 Kith

2008NewYorkYankees4thofJulyHatSize73/8(58.7cm)MadeinUSA(NewEra)不評であった、それまでの星条旗パッチが廃止になり、アメリカ国旗をあしらったStarsandStripsスターズアンドストライプスを初めて採用した2008IndependenceDay(7月4日独立記念日)限定の選手着用モデルであるホリデーコレクション。2008年ですので、もちろんサイドのフラッグロゴの刺繍は無く、独自のNETech(ポリエステル素材)を使用したアメリカ製OnFieldオンフィールドキャップ。 年々下品に進化?していく7.4独立記念日モデルですが個人的には2008〜2010モデルはオススメです。未使用に近く汚れやダメージ等もないグッドコンディションな状態ですがあくまでもUSEDという事をご理解の上、ご購入下さい。poloralphlaurenaimeleondoredrakeskithjjjjoundawakenymlbgenuinemerchandiseneweraamericanneedleanncocooperstownsportsspecialtiestwinsenterpriselogoathleticニューエラアメリカンニードルクーパーズタウン80s90s00s



