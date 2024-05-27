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商品詳細
今年（2023年）6/22にネットショップで新品購入しました。購入したはいいものの、制作環境を脱アナログしたいと思い、手放すことにしました。殆ど使用していないため、目立った傷はないと思います。音も問題なく出ます。ガリもありません。ケーブル・箱、説明書・電源ケーブル全て付属します。マッキーらしく音が太いです。土日は仕事のため、発送できないことが多いです。※マスターアウトの左右レベルが微妙に異なりますが、これはこのモデルの仕様とのことです。各チャンネルのパンを調整すれば、問題ないです。
http://narcologia.ru/goods/organization406262.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless93759.html
http://narcologia.ru/goods/update503095.html
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