ダンヒル　二つ折り財布

ダンヒルの二つ折り財布です。購入して数回使用した後に保管したままでした。全体的に綺麗です。◾️カラー：ブラック◾️素材：レザー◾️サイズ：縦10cm×横12.5cm×マチ1.5cmお札入れ×2カード入れ×4中ポケット×4小銭入れ自宅保管になります。ご理解頂ける方よろしくお願いします。財布形···二つ折りカラー···ブラック



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