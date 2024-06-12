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ポールスミス　マフラー
商品番号 W88922160090
商品名

ポールスミス　マフラー
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 1,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⚫ポールスミス(ブランド名)のマフラーです。暖かいです。仕事でもカジュアルなシーンでも着用しやすいデザインです。●サイズ：長さ:150cm　　　　　幅:29cm　　　　　ドイツ製　ウール100%●状態：毛玉は、ほとんど無いと思います。汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。
http://narcologia.ru/goods/reflector469364.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation657621.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming302992.html

ポールスミス　マフラー
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