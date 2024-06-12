ポールスミス　マフラー

⚫ポールスミス(ブランド名)のマフラーです。暖かいです。仕事でもカジュアルなシーンでも着用しやすいデザインです。●サイズ：長さ:150cm 幅:29cm ドイツ製 ウール100%●状態：毛玉は、ほとんど無いと思います。汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。



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