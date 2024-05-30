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PORTER SHEEN 三つ折り財布 ブラウン
商品番号 Y17956273707
商品名

PORTER SHEEN 三つ折り財布 ブラウン
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

￼ご覧頂き誠にありがとうございます。財布形···三つ折りカラー···ブラウンこちらほぼ未使用に近い商品ですが、革製品のため多少のシワ等はございますので写真にてご確認くださいませ。シンプルでとても使い勝手の良い大人の雰囲気のあるお品物だと思います。この機会にいかがでしょうか？こちらの商品はNCNRでお願い致します。どうぞよろしくお願い致します。
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