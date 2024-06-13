ペンドルトンマフラーストール膝掛けリバーシブル

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商品詳細
防寒アイテム アウトドアや体育館観戦などに大活躍です。リバーシブル去年の1月にバスケの試合観戦で1.２時間使用。とてもあたたくて、色々なイベントに大活躍です。同じ色違いもってるので出品します。楽天で13000円で購入しました。
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