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ペンドルトンマフラーストール膝掛けリバーシブル
商品番号 A46561576116
商品名

ペンドルトンマフラーストール膝掛けリバーシブル
ブランド名 ペンドルトン
特別価格 税込 2,926 円
在庫状況 あり

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商品詳細

防寒アイテム　アウトドアや体育館観戦などに大活躍です。リバーシブル去年の1月にバスケの試合観戦で1.２時間使用。とてもあたたくて、色々なイベントに大活躍です。同じ色違いもってるので出品します。楽天で13000円で購入しました。
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