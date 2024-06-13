IRON MAIDEN 魔力の刻印 Tシャツ 00s ヴィンテージ

☆フォローで割引！詳細はプロフィールに☆☆閲覧いただきありがとうございます☆ヴィンテージ〜レギュラー古着、他にも幅広く自分の感性で集めた物を出品しています。よろしければ他のTシャツもご覧下さい。#LitteredのヴィンテージT#LitteredのバンドT#Litteredの全Tシャツ一覧【商品】アイアンメイデン魔力の刻印666tシャツ【特徴】ヘインズタグ00sコピーライト1982レディー・ガガ着用モデル【カラー】ブラック【サイズ】表記 L採寸（平置き）着丈 73.5cm身幅 55.5cm肩幅 53cm袖丈 21cm(素人採寸ですので誤差あるかもしれませんがご了承下さい)【状態】目立った傷や汚れなく、ボディのヨレもない良好な状態です。【発送】ゆうパケットポスト※こちらused商品になりますので、古着やvintage等にご理解頂けない方はご遠慮下さい。



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