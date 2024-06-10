入手困難✨ レッドムーン 長財布 15周年 コンチョカスタム レザー ブラック

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✨ブランド名 レッドムーンredmoon長財布ウォレットwallet小銭入れお札入れカード入れコンチョ金具花柄コンチョ15周年メンズ✨カラー 黒色ブラック✨素材レザー✨サイズ 高さ 約8cm 横幅 約18cm マチ 約2cm素人寸法なので多少の誤差はお許し下さい(*_*)✨付属品なし✨状態 一般的な中古品となっており、表面や内側にスレや汚れなどございますが、もちろんまだまだご使用可能です♪綺麗にリペア(元の状態に戻す)をしている場合もあります(＾＾)✨購入先古物市場✨配送配送までに1〜2日程頂いてますが、もし遅れる場合があればご連絡させて頂きます！購入前にプロフィールをご確認下さい^^ecomku5082