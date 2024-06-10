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入手困難✨ レッドムーン 長財布 15周年 コンチョカスタム レザー ブラック
商品番号 M22263323916
商品名

入手困難✨ レッドムーン 長財布 15周年 コンチョカスタム レザー ブラック
ブランド名 レッドムーン
特別価格 税込 7,875 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✨ブランド名　レッドムーンredmoon長財布ウォレットwallet小銭入れお札入れカード入れコンチョ金具花柄コンチョ15周年メンズ✨カラー　　　　黒色ブラック✨素材レザー✨サイズ　高さ　　　　　約8cm　横幅　　　　　約18cm　マチ　　　　　約2cm素人寸法なので多少の誤差はお許し下さい(*_*)✨付属品なし✨状態　　　　一般的な中古品となっており、表面や内側にスレや汚れなどございますが、もちろんまだまだご使用可能です♪綺麗にリペア(元の状態に戻す)をしている場合もあります(＾＾)✨購入先古物市場✨配送配送までに1〜2日程頂いてますが、もし遅れる場合があればご連絡させて頂きます！購入前にプロフィールをご確認下さい^^ecomku5082
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