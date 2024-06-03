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- 【超激レア】最強シール列伝 パーフェクトアルバム1 シールたくさん貼り付け済
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商品詳細
【即購入大歓迎】最強シール列伝パーフェクトアルバム1です。目立った大きな傷はないですが、年代物であることをご了承ください。キラも含め結構揃っております。写真外で気になるポケモンが居ればコメントください！定形外での発送になりますが、希望があれば追加金額で追跡サービスもつけれますのでお申し付けください。無ければそのまま発送させて頂きます。ただ今ポケカ大量セール中です！ぜひ他の出品物もご覧ください(∩ˊᵕˋ∩)・*↓#真新さとしでたくさん出てきます！↑こちらをタップしてね(*´ω｀*)ポケモン最強シール列伝ピカチュウリザードンミュウミュウツー
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