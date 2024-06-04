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【レア】Neil Barrett ダブル　レザーベルト黒Mサイズ
商品番号 H37182529928
商品名

【レア】Neil Barrett ダブル　レザーベルト黒Mサイズ
ブランド名 ニールバレット
特別価格 税込 1,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

あまり見かけないニールバレットのダブルレザーベルトです。上のベルトを通常のベルト同様に着用すると、ベルトが重ね付けしているかの様なスタイルになるベルトです。バックルツメの裏に軽度なサビが見られますが(写真4)、使用上問題はないと思います。ベルト自体は使用頻度が少なかったため、状態は良いと思います。何箇所か表面にスレ跡があります。サイズ：Mベルト長さ：99cmベルト幅：3cm穴81cm、83.5cm、86cm、88.5cm、91cm、93.5cm素材···本革カラー···ブラック状態については一通りチェックし記載しておりますが、他に微細な汚れ、解れなど細かい見落としがあるかもしれません。あくまでも中古品という事を予めご了承ください。クレームや返品には一切応じることができませんので、お約束いただける方のみご購入下さい。最後までご覧いただきありがとうございました。ご検討ください。#lovedesign
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