【レア】Neil Barrett ダブル　レザーベルト黒Mサイズ

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
あまり見かけないニールバレットのダブルレザーベルトです。上のベルトを通常のベルト同様に着用すると、ベルトが重ね付けしているかの様なスタイルになるベルトです。バックルツメの裏に軽度なサビが見られますが(写真4)、使用上問題はないと思います。ベルト自体は使用頻度が少なかったため、状態は良いと思います。何箇所か表面にスレ跡があります。サイズ：Mベルト長さ：99cmベルト幅：3cm穴81cm、83.5cm、86cm、88.5cm、91cm、93.5cm素材···本革カラー···ブラック状態については一通りチェックし記載しておりますが、他に微細な汚れ、解れなど細かい見落としがあるかもしれません。あくまでも中古品という事を予めご了承ください。クレームや返品には一切応じることができませんので、お約束いただける方のみご購入下さい。最後までご覧いただきありがとうございました。ご検討ください。#lovedesign
http://narcologia.ru/goods/rebellion232578.html
http://narcologia.ru/goods/traverse270826.html
http://narcologia.ru/goods/reflector492664.html
2023年最新】ニールバレット/ベルトの人気アイテム - メルカリ
ニールバレット Neil Barrett ベルト 細 レザー S ブラック 黒 /☆G レディース
ニールバレット ベルト(メンズ)の通販 3点 | NEIL BARRETTのメンズを ...
Neil Barrett (ニールバレット) Leather Front Sweatshirt Biker ...
NEIL BARRETT - 美品□NEIL BARRETT/ニールバレット NM031 ダブル ...
NEIL BARRETT - 美品□NEIL BARRETT/ニールバレット NM031 ダブル ...
Neil Barrett (ニールバレット) Fair-isle Thunderbolt T-shirt フェア ...
NEIL BARRETT - 美品□NEIL BARRETT/ニールバレット NM031 ダブル ...
Maison Martin Margiela[メゾンマルタンマルジェラ] | ダブルバックル ...
ニールバレット11AW国内正規品ムートンレザーPコート
ニールバレット(Neil Barrett) レザー ライダース ジャケット ブラック ...
NEIL BARRETT(ニールバレット) / ボトム/XL/コットン/BLK/無地/使用感 ...
Maison Martin Margiela[メゾンマルタンマルジェラ] | ダブルバックル ...
http://narcologia.ru/goods/rebellion232578.html
http://narcologia.ru/goods/traverse270826.html
http://narcologia.ru/goods/reflector492664.html
2023年最新】ニールバレット/ベルトの人気アイテム - メルカリ
ニールバレット Neil Barrett ベルト 細 レザー S ブラック 黒 /☆G レディース
ニールバレット ベルト(メンズ)の通販 3点 | NEIL BARRETTのメンズを ...
Neil Barrett (ニールバレット) Leather Front Sweatshirt Biker ...
NEIL BARRETT - 美品□NEIL BARRETT/ニールバレット NM031 ダブル ...
NEIL BARRETT - 美品□NEIL BARRETT/ニールバレット NM031 ダブル ...
Neil Barrett (ニールバレット) Fair-isle Thunderbolt T-shirt フェア ...
NEIL BARRETT - 美品□NEIL BARRETT/ニールバレット NM031 ダブル ...
Maison Martin Margiela[メゾンマルタンマルジェラ] | ダブルバックル ...
ニールバレット11AW国内正規品ムートンレザーPコート
ニールバレット(Neil Barrett) レザー ライダース ジャケット ブラック ...
NEIL BARRETT(ニールバレット) / ボトム/XL/コットン/BLK/無地/使用感 ...
Maison Martin Margiela[メゾンマルタンマルジェラ] | ダブルバックル ...