【レア】Neil Barrett ダブル　レザーベルト黒Mサイズ



2023年最新】ニールバレット/ベルトの人気アイテム - メルカリ 2023年最新】ニールバレット/ベルトの人気アイテム - メルカリ



ニールバレット Neil Barrett ベルト 細 レザー S ブラック 黒 /☆G レディース ニールバレット Neil Barrett ベルト 細 レザー S ブラック 黒 /☆G レディース



ニールバレット ベルト(メンズ)の通販 3点 | NEIL BARRETTのメンズを ... ニールバレット ベルト(メンズ)の通販 3点 | NEIL BARRETTのメンズを ...



Neil Barrett (ニールバレット) Leather Front Sweatshirt Biker ... Neil Barrett (ニールバレット) Leather Front Sweatshirt Biker ...



NEIL BARRETT - 美品□NEIL BARRETT/ニールバレット NM031 ダブル ... NEIL BARRETT - 美品□NEIL BARRETT/ニールバレット NM031 ダブル ...



NEIL BARRETT - 美品□NEIL BARRETT/ニールバレット NM031 ダブル ... NEIL BARRETT - 美品□NEIL BARRETT/ニールバレット NM031 ダブル ...



Neil Barrett (ニールバレット) Fair-isle Thunderbolt T-shirt フェア ... Neil Barrett (ニールバレット) Fair-isle Thunderbolt T-shirt フェア ...



NEIL BARRETT - 美品□NEIL BARRETT/ニールバレット NM031 ダブル ... NEIL BARRETT - 美品□NEIL BARRETT/ニールバレット NM031 ダブル ...



ISAMU KATAYAMA BACKLASH The Line (イサムカタヤマ バックラッシュ ザ ... ISAMU KATAYAMA BACKLASH The Line (イサムカタヤマ バックラッシュ ザ ...



Neil Barrett レザージャケット ブラウン サイズ:XS | 【公式 ... Neil Barrett レザージャケット ブラウン サイズ:XS | 【公式 ...



Maison Martin Margiela[メゾンマルタンマルジェラ] | ダブルバックル ... Maison Martin Margiela[メゾンマルタンマルジェラ] | ダブルバックル ...



ニールバレット11AW国内正規品ムートンレザーPコート ニールバレット11AW国内正規品ムートンレザーPコート



ニールバレット(Neil Barrett) レザー ライダース ジャケット ブラック ... ニールバレット(Neil Barrett) レザー ライダース ジャケット ブラック ...



NEIL BARRETT(ニールバレット) / ボトム/XL/コットン/BLK/無地/使用感 ... NEIL BARRETT(ニールバレット) / ボトム/XL/コットン/BLK/無地/使用感 ...



Maison Martin Margiela[メゾンマルタンマルジェラ] | ダブルバックル ... Maison Martin Margiela[メゾンマルタンマルジェラ] | ダブルバックル ...

あまり見かけないニールバレットのダブルレザーベルトです。上のベルトを通常のベルト同様に着用すると、ベルトが重ね付けしているかの様なスタイルになるベルトです。バックルツメの裏に軽度なサビが見られますが(写真4)、使用上問題はないと思います。ベルト自体は使用頻度が少なかったため、状態は良いと思います。何箇所か表面にスレ跡があります。サイズ：Mベルト長さ：99cmベルト幅：3cm穴81cm、83.5cm、86cm、88.5cm、91cm、93.5cm素材···本革カラー···ブラック状態については一通りチェックし記載しておりますが、他に微細な汚れ、解れなど細かい見落としがあるかもしれません。あくまでも中古品という事を予めご了承ください。クレームや返品には一切応じることができませんので、お約束いただける方のみご購入下さい。最後までご覧いただきありがとうございました。ご検討ください。#lovedesign