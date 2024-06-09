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マーカウェア ALPACA STOLE CLOTH アルパカ 大判ストール
商品番号 Q27455435524
商品名

マーカウェア ALPACA STOLE CLOTH アルパカ 大判ストール
ブランド名 マーカウェア
特別価格 税込 8,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2021AWMARKAWAREマーカウェアNATURALCOLORALPACASTOLE-ALPACASTOLECLOTHアルパカ大判ストールメンズアルパカ100%のたっぷりと生地を使った大きなストールです。染色をせず、自然のアルパカの毛色で作られた生地は非常に触り心地が柔らかく、上品な光沢感のある生地に仕上がっています。【表記サイズ】メンズ：onesize【実寸サイズ】幅:70cm　全長:215cm　フリンジ:10cm【素材】アルパカ100%【色】ブロックプレイド【仕様】品番：A21D-03AC01C生産国：日本製着用シーズン：秋冬【状態】使用感が少なく、かなり状態の良い商品です。【付属品】なし【備考】オンラインショップ購入
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