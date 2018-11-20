【新品未使用】multi-format video mixer V-02HD

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新品購入未使用品です。買ってから一度も使わなかったとのことで、お譲り頂いたものです。頂いてからも一度も使っていません。箱は何度か開けた跡があります。内容は写真に写っているもので全てです。知識不足で機器の詳しい質問はお答えできませんのでご了承ください。#roland#ローランド#ミキサー#v-02hd