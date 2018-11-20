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【新品未使用】multi-format video mixer V-02HD
商品番号 C99609161941
商品名

【新品未使用】multi-format video mixer V-02HD
ブランド名 ローランド
特別価格 税込 12,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品購入未使用品です。買ってから一度も使わなかったとのことで、お譲り頂いたものです。頂いてからも一度も使っていません。箱は何度か開けた跡があります。内容は写真に写っているもので全てです。知識不足で機器の詳しい質問はお答えできませんのでご了承ください。#roland#ローランド#ミキサー#v-02hd
http://narcologia.ru/goods/slide522787.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture300041.html
http://narcologia.ru/goods/waveform484217.html
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