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未使用級✨COACH ベルト　ホースアンドキャリッジ　ロゴプレートバックル
商品番号 N65534857733
商品名

未使用級✨COACH ベルト　ホースアンドキャリッジ　ロゴプレートバックル
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 3,185 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#つゆのブランドショップ○アイテムコーチ　バックル　馬車ロゴ　ロゴ金具　通勤通学　就活カバン　メンズ　レディース　ユニセックス　ビジネス　型番:90054○サイズ全長94cm太さ4.5cmバックルタテ5cmヨコ8cmウエスト70cm~80cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態こちらの商品は新品未使用に引け目を取らないほど状態の良いものになります！新品未使用レベルで綺麗だと思っていただいても大丈夫です！某有名リサイクルショップで購入したものなので正規品になりますので、ご安心ください！○カラー黒　ブラック　black金　ゴールド　gold○素材レザー　本革　leather○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。※家族に喫煙者、ペットはいません※フォロー割対応しております他にもブランドバッグ、古着等多数出品しております。ぜひご覧ください！#つゆのブランドショップ管理番号Y101-3630
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