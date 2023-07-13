【極美品】ダンヒルdunhill カドガン ラウンドファスナー 長財布　黒

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○アイテムダンヒルdunhillカドガンラウンドファスナー長財布 黒全体的に使用感を殆ど感じない綺麗な極美品です。素材はプリントカーフで、10枚のカードが収納でき、札入れや小銭入れが付属し、外周は頑丈なジップ式のイタリア製。クラシックで洗練された英国スタイルのビジネスバッグとアクセサリーを取り揃えたカドガンコレクション。フルグレインカーフレザーに、シルバーの箔押しのブランドロゴをあしらった洗練されたデザインです。格安でのご提供となりますので大変お薦めです。この機会にdunhillの代表的な一品を如何でしょうか。○カラーブラック 黒○付属品箱、ギャランティーカード(写真6、8枚目参照)○サイズ:W10×H20×D2.5cm○素材 : フルグレインカーフレザー○仕様 : 〔開閉〕ジップ式収納〔外側〕シルバーフォイルのdunhillロゴ〔内側〕カードスロット×10、ポケット×2、 札入れ×2、ファスナー式小銭入れ■付属品: 保存箱、写真掲載の保存備品■状態: 使用感の殆ど感じない極美品■参考定価:81,400円○状態A写真でご確認お願いします。*下記基準でランクを決めております。SS[新品レベル]:使用の形跡が全くない商品S[新品同様レベル]:使用感がほぼなく、新品並みの商品A[美品レベル]:使用感が少なく、目立ったキズや汚れがない商品B[きれいめレベル]:やや使用感あり。目立ったキズ汚れがなく問題なく着用できる商品C[ふつうレベル]:使用感あり。キズや汚れが少しあるが着用には影響がない商品○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。稀に遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールのご確認をよろしくお願いします。その他ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。