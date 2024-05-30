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レブロンソルジャー9
商品番号 A59362986749
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レブロンソルジャー9
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,203 円
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商品詳細

ナイキバスケットボールレブロンソルジャー9749490-223NBAを代表するするフォワード、\"KING/LBJ\"ことLebronJames(レブロン・ジェームズ)のアナザーシグネチャーモデルのバッシュ第9弾です。箱なし　紐なし(違う紐を代用してました)体育館で1回使用27.5cm目立つキズ、汚れなくまだまだ綺麗に履ける状態です。お探しだった方は是非コレクション整理の為出品します。入手困難完売品一度人の手に渡った物なのでご理解の上ご購入下さい。#レブロン#レブロンジェームス#ソルジャー9#NBA#ナイキ
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