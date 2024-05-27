新品 ディーゼル Diesel 本革 ヤギ 折り財布 ブランド HIRESH 黒

新品DIESELHIRESHブランドコンパクト財布2つ折り財布ウォレット本革レザーロゴメンズユニセックスフェアリーグランジロックお祝いプレゼント■商品詳細DIESELのブランド財布が限定入荷しましたヤギ革100％の本革2つ折り財布です100％正規品のためプレゼントにも最適札入れ×1小銭入れ×1カード入れ×3■サイズ高さ8×幅11×奥行き2.5cm※採寸には若干の誤差がある場合がございます。予めご了承くださいませ。※商品画像は記載と異なるサイズの画像を使用している場合がございます。■素材ヤギ革100％■他のバッグ、財布をまとめて見る場合はこちら#Ayaのファッション小物一覧■他のDIESELをまとめて見る場合はこちら#AyaのDiesel一覧■この商品の他の色、サイズを探す場合はこちら#dieselx03927■他にも様々なアイテムを販売しておりますので是非ご覧ください。#AyaSHOPアイテム一覧財布形...二つ折りカラー...ブラック素材...本革



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