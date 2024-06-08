新品 made in USA 漢字ロゴ プーマPUMA ベースボールキャップ帽子

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ご覧いただきありがとうございます(^^)ようこそ、『古着屋Bombers』です。〜トレンドや人気アイテムを多数出品中〜古着好き、ストリート好きの方は【チェック】\u0026【フォロー】してください！出品中の商品はこちら⇨#古着屋bomber☑︎フォロー割フォロワー様限定で割引がございます。詳しくはプロフィールをご覧下さい。◯size:71/457.7cm◯色:黒ブラック◯ブランド：PUMA◯状態新品未使用品タグ付き◯発送について追跡機能のある、ゆうゆうメルカリ、ラクラクメルカリ便にて発送致します。お支払い後、1〜2日以内に発送致します。◯その他、気になることやご質問があれば、気軽にコメントにてお問い合わせください。■取引時の注意点古着にご理解のある方のみご購入の程宜しくお願い致します。⚠️◯cm◯kgですが、どんな感じですか？など聞かれましても、トラブルの原因になるので、お答えできません。✅サイズ感は必ず採寸の【数値】を基準にお選びください。※素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。ユーズドUsed品ビンテージヴィンテージ、トレンドやオーバーサイズのスウェット、トレーナー、パーカー、ジャケット、アウター、スポーツやストリート、デザインのカットソー、Tシャツ、夏物、春物、ジャンパー、ブルゾンなど厳選した商品を販売中！総柄クレイジーアースカラー差し色などの古着男子、古着女子におすすめなアイテムも用意しております。即購入大歓迎です(^-^)/