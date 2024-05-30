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クロムハーツ　ダガーIDブレスレット　オールド
商品番号 D29166909707
商品名

クロムハーツ　ダガーIDブレスレット　オールド
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 57,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

RINKAN鑑定済みの確実正規品になります。付属品はユナイテッドアローズの補修履歴のみとなります。#ChromHearts#NIKE#18k#シルバーアクセサリー材質···シルバー
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