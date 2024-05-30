【ポーター】本革財布（ブラウン）二つ折り

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商品詳細
財布形···二つ折りポーターの本革財布（ブラウン）二つ折りになります。金具を使用していない珍しい財布です。使用感ありますが、レザー独特の色合いがでていて良い感じです。まだまだ使えます。商品の状態は写真にて判断願います。神経質な方は購入しないでください。ノークレームノーリターンでお願いします。材質 本革ポーター吉田カバン財布レザー
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