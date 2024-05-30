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【ポーター】本革財布（ブラウン）二つ折り
商品番号 F27509546180
商品名

【ポーター】本革財布（ブラウン）二つ折り
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 2,090 円
在庫状況 あり

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商品詳細

財布形···二つ折りポーターの本革財布（ブラウン）二つ折りになります。金具を使用していない珍しい財布です。使用感ありますが、レザー独特の色合いがでていて良い感じです。まだまだ使えます。商品の状態は写真にて判断願います。神経質な方は購入しないでください。ノークレームノーリターンでお願いします。材質　本革ポーター吉田カバン財布レザー
http://narcologia.ru/goods/ordering357379.html
http://narcologia.ru/goods/injure639167.html
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