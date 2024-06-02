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Dunhill ダンヒル A0173 オーガナイザー ラウンドファスナー 長財布
商品番号 T76252019242
商品名

Dunhill ダンヒル A0173 オーガナイザー ラウンドファスナー 長財布
ブランド名 ダンヒル
特別価格 税込 6,424 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☘️ご閲覧頂きありがとうございます！☘️商品は全てブランドショップ等で鑑定済みのお品物となっております✨#felice全商品一覧#felice財布・小物一覧【管理番号】#HB127【ブランド】AlfredDunhillA0173オーガナイザーラウンドファスナー長財布アルフレッドダンヒル赤【サイズ】縦:約13cm横:約22cm幅:約2cm※手作業で計測の為多少誤差がございます【素材】レザー【色】レッド【状態】中古品の為スレ、傷などございます。お写真をよくご確認の上、購入をお願いします。☘️お値引きの交渉、即購入可能。※出品して間もない商品に関してのお値引きはお断りさせていただく場合がございます。※メルカリルールに乗っ取り交渉中の商品でも購入した方を優先致します。☘️丁寧に検品を行いダメージはお写真に載せておりますが様々な商品を取り扱っておりますのでダメージ等見落とす場合がございますので予めご了承下さいませ。
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