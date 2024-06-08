映画マスク・主人公のフィギュア

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商品詳細
映画マスク、ジムキャリーが演じた主人公のフィギュアです。映画の公開時、約20年前に購入したもので若干の汚れがあります。ビンテージフィギュアをお好きな方は気にならない程度だと思います。取り外し可能な台座を使用すると自立します。台座無しで高さ25cm位です。手触りは固めで柔らかくはありません。
http://narcologia.ru/goods/evaporation884024.html
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