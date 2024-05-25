COACH 新品 長財布 メンズ レディース コーチ 濃紺 白 財布 107

コーチCOACH シグネチャー ミッドナイトブルーxホワイト デニム×レザー ラウンドファスナー長財布☆新品・未使用☆ 【送料無料】107⭐ミッドナイトブルーのベースに さりげなく描かれた シグネチャー柄と レザーのホワイトストライブが 上品でエレガントなお財布です❗️☘️ホワイトストライブの上に さりげなくあしらわれた COACHのロゴの金具が シックでお洒落な二つ折り財布です♥☘️開くと、カードやお札が一望でき、 カード入れは余裕の12枚分！ 中央にファスナー式小銭入れが付いて 使い勝手抜群の 薄マチタイプの長財布です(^^♪⭕️もちろん アメリカCOACHアウトレット 直営店から仕入れて、 並行輸入した新品未使用品です。 どうぞ、ご安心下さい(*^^*)⭐あなたのお手元に置いて頂いて 長くご愛用頂けると嬉しいです❤️❤️❤️◆人気商品！残り僅か！早い者勝ちです！※品切れ前のご注文をお勧め致します！！◆ご質問等なければ、即購入OKです！◆お値下げのご相談は、 ご希望の金額をお伝え下さい。 前向きにご検討させて頂きます(^^)型番 F4453素材 デニム×レザーカラー ミッドナイトブルー xホワイト白サイズ(約)縦9cm×横19cm×マチ2cm仕様 ラウンドファスナー開閉 カード入れ×12、 オープンポケット×2、 ファスナー付き小銭入れ×1 マチ付き札入れ×3 取り外し可能なホワイトの レザーストラップ付付属品 ケアカード ※箱は付属しておりません。購入場所 アメリカコーチアウトレット 【並行輸入品】※アウトレット商品に抵抗のある方はご遠慮下さい。※ご購入の際には、必ずプロフィールをご覧ください。※製造時の裁断位置により、絵柄の位置が掲載写真の位置と異なる場合がございますので予めご了承ください。



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