北大路魯山人が一時期集中して作陶した尾形乾山写の色絵竜田川銘々平向、五客です。普段使いには贅沢かも知れませんがここぞという時に如何でしょうか。サイズ 径約120ｍｍ 高さ最大で約17ｍｍ 美術商が送って寄越す方法できちんと梱包して発送いたします。魯山人写でとても雰囲気のある作品です。コメ無し即決歓迎します。値下げ交渉はお受けできません。売れなければ少しずつ値段を下げて行きます。すみませんが質問頂いても回答できないことがあるので現状でクレーム無しで宜しい方にお願い致します。届いたら直ぐに受け取り連絡いただける方よろしくお願いします。#北大路魯山人#魯山人



北大路魯山人 魯山人 乾山風竜田川平向 魯山人写 五人-



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