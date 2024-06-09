割引中‼️ 平丸姥口七宝地紋釜 【釜師 高橋敬典】共箱 釜環付　Z2

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ご覧頂きましてありがとうございます。平丸姥口七宝地紋釜【釜師高橋敬典】作でございます。七宝地紋が美しいお品物です。経年の為、釜肌変色有り。釜内部、錆がございます。お写真にてご確認くださいませ。目立った傷み無し。敬典刻印有サイズ口径約10.5㎝×径約23.5㎝高さ約14.5㎝共箱に収めて発送致します。#怜以子出品中の釜一覧はこちらその他お品物と同梱ご希望の方はご購入前にお申し付け下さい。ご購入後の同梱がメルカリのシステム上不可となっております。#茶道具#平丸釜#姥口釜#茶釜#釜#高橋敬典