ヴィヴィアンウエストウッド 長財布

カラー···ブラック定価54000円縦22 横12 厚み3 （cm)札入れ×2オープンポケット×2小銭入れ×1カード入れ×16\u2028VIVIENNEWESTWOOD\u2028ヴィヴィアン\u2028\u2028MILANOTRAVELZIPROUND\u2028ミラノ トラベル ジップ ラウンド\u2028\u20281年ほど使ったあと、長財布より小さい財布がいいと思い使わなくなり眠ってしまいました柄が珍しいと思います。縁やカード入れ所々にスレあり気にされる方は御遠慮ください。



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