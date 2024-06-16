ポールスミス 長財布

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商品詳細
この度は商品を閲覧して頂き、誠にありがとうございます。商品の情報や値下げ等、ご気軽にコメントお願い致します。（商品次第で値下げできない場合もございますのでご了承くださいませ）商品詳細ポールスミス長財布半年ほど使用しましたが使わなくなったので出品させていただきます。※梱包は簡易包装となります。ご了承くださいませ。他にも色々出品しておりますので是非ご覧下さいご不明点がございましたら、コメントにて質問くださいませ。
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