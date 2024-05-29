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美品　ポールスミス　スーツセットアップ　ロロピアーナ生地　ブラウン　175　L
商品番号 G71046474246
商品名

美品　ポールスミス　スーツセットアップ　ロロピアーナ生地　ブラウン　175　L
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 9,632 円
在庫状況 あり

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商品詳細

↓↓こちらからお気に入りの一着を探してみてくださいね！#Wintomのメンズフォーマル一覧☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆即購入大歓迎！フォロー＆即購入して頂ける方のみ値下げ交渉に応じます。お値下げは常識的な金額をご提示ください☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★アイテム★ポールスミス　ロンドンイタリアの高級生地ブランド「ロロピアーナ社」の生地を使用Super120's　ジャケット＋パンツ　セットアップビジネス　フォーマル　セレモニー　ストライプ卒業式入学式卒園式入園式冠婚葬祭結婚式二次会パーティー成人式※撮影用の小物は付きません。カラー：ブラウンストライプ（茶色）★サイズ★175　Ｌ●ジャケット肩幅約43.5cm着丈約75cm身幅約50cm袖丈約63.5cm●パンツウエスト約77cm股上約28cm股下約80cmワタリ約31cm裾幅約19.5cm総丈約105cm※着画はお断りしております。★コンディション★使用感少なく、とても綺麗な状態です。※USED品であることをご理解いただき、完璧な物をお求めの方はご遠慮ください。★梱包・発送★出来るだけコンパクトにし、簡易包装にて発送致します。発送日数についてはプロフィールをご確認ください。#Wintomのメンズフォーマル一覧#Wintomのメンズ一覧021カラー···ブラウン
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http://narcologia.ru/goods/perpetual476946.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly117184.html
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