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- 新品未開封【THE NORTH FACE】SHUTTLE WALLET
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商品詳細
ノースフェイスシャトルワレット小銭入れミニウォレットミニ財布コインケースカードケースNM823405,060円黒blackFabric1050DリサイクルコーデュラバリスティックナイロンFunctionロック式ファスナーオープニング／コインケース／カードホルダー原産国ベトナムSizeONESIZEWeight約40gColorブラック、フォールンロック寸法H9×W10×D2cm雑誌撮影用に購入新品未使用のまま出品します。
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