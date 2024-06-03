【最終価格】supreme キャップ　黒　刺繍ロゴ

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素材···コットンカラー···ブラックシュプリームのキャップです。購入してから10回程度着用しました。中古品ですが、まだ汚れなども見受けられず綺麗かと思います。自分には似合わない気がしたので、欲しい方いましたらお譲りします！！ドローコードでしぼれるのでいろんな方でも着用できると思います！