◎超美品◎K18シャイニーロープチェーン45～50cm

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ご覧いただきありがとうございます。即購入 コメントなし購入OKですK18シャイニーロープチェーンです。45cmにプラス5cmのシースルーアジャスター加工をしてあります。45～50cm間で好みの長さに調整して頂けます。45cmじゃ短いや50cmじゃ長い、またトップを着けると長さが変わってきますので5cmの振り幅があると色々と楽しめます。幅約3.5ミリ重量約6gチェーン本体、品質保証書、ジュエリーBOX2023年(今年)9月10日購入しました。1度使用のみで保管中です。使用する機会がない為出品します普通のロープチェーンとは組み方が違うので輝きが違います。キラキラ✨です。3.5ミリ幅ありますのでなかなかの存在感です。男女問わずお使い頂けます。◎写真にトップとの装着画像がありますがチェーンのみの販売です。◎チェーン約97000円アジャスター加工10000円計107000円程(同店価格)しました。◎高価ジュエリーにつき追跡番号付きヤマト宅急便コンパクトにて発送致します。◎一度の使用で新品同様の美品ですがユーズド品となりますので神経質な方はご遠慮下さい。◎購入後のキャンセルはトラブルの原因になりますのでお受け出来ません。予めご理解の上ご購入下さい(^-^)他にもペンダントトップも出品しておりますのでご覧下さい。 @