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CHROME HEARTS (クロムハーツ) BSフレアチャーム　ネックレス
商品番号 X59381497519
商品名

CHROME HEARTS (クロムハーツ) BSフレアチャーム　ネックレス
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 16,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CHROMEHEARTS(クロムハーツ)のBSフレアチャームネックレスです。5年ほど前に購入しましたが、あまり着用せずに大切に保管していました。チェーンはクロムハーツではない(4000円くらい)ですが、セットで付属します。
http://narcologia.ru/goods/injure5267.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual16546.html
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