CHROME HEARTS (クロムハーツ) BSフレアチャーム　ネックレス

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商品詳細
CHROMEHEARTS(クロムハーツ)のBSフレアチャームネックレスです。5年ほど前に購入しましたが、あまり着用せずに大切に保管していました。チェーンはクロムハーツではない(4000円くらい)ですが、セットで付属します。
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