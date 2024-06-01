アロマ・ポプリ入れ　　猿田壯也作

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商品詳細
《猫コレクション》陶芸作家猿田壯也作猫デザインのアロマポプリ入れ透し彫り陶器、緑釉薬が素敵です。箱はありません。未使用保管品。発送は迅速丁寧に行います。サイズ高さ 12cm横幅 8cm奥行 8cm#猫コレクション#猫陶芸#猫#猫グッズ#kyaro507
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