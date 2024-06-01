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煎茶道具　今井錫器　錫　杉目茶壷　茶心壷　約292g　共箱　M　3948
商品番号 U39655198712
商品名

煎茶道具　今井錫器　錫　杉目茶壷　茶心壷　約292g　共箱　M　3948
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 11,178 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約８．３cm　幅約８．５cm　重さ約２９２g土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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