クロムハーツスカルネックレス

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商品詳細
材質···シルバーカラー···シルバーシルバー925.2枚目の画像にクロムハーツ刻印あります。購入してしまっておいたので、みがくときれいになるとおもいます。メジャーがみあたらないので目薬を、となりにおくのでサイズ感参考にしてください。
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