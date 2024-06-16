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クロムハーツスカルネックレス
商品番号 W73085527044
商品名

クロムハーツスカルネックレス
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 20,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···シルバーカラー···シルバーシルバー925.2枚目の画像にクロムハーツ刻印あります。購入してしまっておいたので、みがくときれいになるとおもいます。メジャーがみあたらないので目薬を、となりにおくのでサイズ感参考にしてください。
http://narcologia.ru/goods/message99027.html
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