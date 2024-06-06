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ファイアーエムブレム　サイファ　アクリルパネル　シグルド
商品番号 L28688305271
商品名

ファイアーエムブレム　サイファ　アクリルパネル　シグルド
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 7,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ファイアーエムブレムサイファ　アクリルパネル聖戦の系譜　シグルド受注生産品、未開封ですので中身に不備があっても対応できません。梱包は箱をOPPで包んだ上でプチプチ一重→箱に入れて発送の予定です。アクリルスタンド　アクリルパネル　A5サイズFire　Emblem　聖戦の系譜　シグルド　セリス
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