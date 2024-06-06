ファイアーエムブレム サイファ アクリルパネル シグルド ...

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商品詳細
ファイアーエムブレムサイファ アクリルパネル聖戦の系譜 シグルド受注生産品、未開封ですので中身に不備があっても対応できません。梱包は箱をOPPで包んだ上でプチプチ一重→箱に入れて発送の予定です。アクリルスタンド アクリルパネル A5サイズFire Emblem 聖戦の系譜 シグルド セリス
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