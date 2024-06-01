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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。こちらはクラシック・マルチカラー・トリニティリングになります。限定1点のみとなります。ゴールド・ピンクゴールド・シルバーの3色のマルチカラーで、流れるようなシンプルなラインのリングを繋ぎ合わせてた３連リングになります。カルティエやマルジェラのリングと遜色ない完成度なので、お好きな方は是非。デザインがシンプルなのでコーディネートに取り入れやすくどなたでもお使い頂けます。安価な合金と違いステンレス製なので汗・水に強く錆びません。お手入れも簡単です。インディアンジュエリーや、メキシカンジュエリーが好きな方にオススメです。ホーセンブース、LAVER、ジャムホームメイドなど好きな方にもオススメです。【サイズ】サイズ 13号（日本サイズ）リング厚さ 3mm————————————————※海外輸入品のため小傷がある場合が御座います。神経質な方はご購入をお控えください。————————————————＊値下げ不可＊購入前コメントは不要です。#フォロー割実施中！5N30
http://narcologia.ru/goods/troupe337911.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical46501.html
http://narcologia.ru/goods/procurement281033.html
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クラシック・マルチカラー・トリニティリング [ 13号 ] - リング
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