アシックス　1011B602-800　JOLT４　27.0cm　新品

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JOLT 4 EXTRA WIDE | BRIGHT ORANGE/BLACK | メンズ ランニング ...



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ご覧いただきましてありがとうございます。アシックスのランニングシューズ／スニーカーです。品番：1011B602-800 27.0cm商品名：JOLT４消費税込み定価：￥5500アシックスの人気モデルJOLT４です。足幅は4Eのエクストラワイドと広いです。とても楽な履き心地ですので、お仕事ばき、普段ばきにはぴったりです。撮影しただけの未使用新品です。こちらはニューカラーのひとつオレンジ×ブラックです。足幅のできるだけ広いシューズをお探しの方は、どうぞご検討ください。送料込みのお値段です。大変申し訳ございませんが、この商品の値下げはお許し下さいませ。