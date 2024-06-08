adidas スタンスミス　本革

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上質な一枚レザーのスタンスミス「Stan Smith Decon」新発売 ...



さようなら、adidasスタンスミス…？永遠の名作が革命的仕様変更、どう ...

アディダス スタンスミスの27センチとなります。貴重な本革仕様のものです。合皮と違い、本革は質感やフィット感が良く履き心地が良いです。若干の使用感ございますが、まだまだ状態良好です。今ではなかなか手に入らないスニーカーだと思いますので、是非ご検討のほどよろしくお願い致します。また購入時の付属品はございませんので、ご了承下さい。