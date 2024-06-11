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SALEマーベル ユニバース ヴァリアント ブリングアーツ キャプテン•アメリカ
商品番号 R76359760865
商品名

SALEマーベル ユニバース ヴァリアント ブリングアーツ キャプテン•アメリカ
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 5,117 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マーベルユニバースヴァリアントブリングアーツDESIGNEDBYTETSUYANOMURAキャプテン・アメリカ#スクウェア・エニックス#マーベル・ユニバースマーベルコミック#キャプテンアメリカ_スティーブ・ロジャース_#マーベルユニバースヴァリアントブリングアーツDESIGNEDBYTETSUYANOMURAキャプテン・アメリカ新品未使用品ですが、商品自体は古い物なので多少の劣化は有ると思われます。箱にも痛みもある部分もありますので、写真でご確認の上、ご理解いただける方のみお願いします。完品をお望みの方はご遠慮下さい。即購入ＯＫです。
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