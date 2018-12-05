人気　NIKE AIR VAPORMAX 2019 size 28

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#アルカナデザインshop #あるかなスニーカー ご覧頂きありがとうございます。当店では、主にスニーカーを多く販売しております。気がつけば1000足近いスニーカーをお売りしてきました。当店では確実に正規品しか販売しておりません。過去を振り返っても偽物を販売したなどのクレームも頂いたことはございません。以前にアパレルの査定にも携わっていた経験から多くの方に喜んでもらえるように、これからも沢山の方に安心して購入してもらえるように心掛けます。通常2日、3日程度で発送させて頂きますが、お急ぎの場合はご相談下さい。なるべく希望に応えられるように努力致します。他にも沢山のスニーカーを出品しておりますのでどうぞ宜しくお願い致します是非フォローお待ちしております✔️NIKE✔️AIRVAPORMAX2019✔️size28✔️ar6631-301✔️YEAR2018✔️正規品✔️人気商品※正規箱無し新品のダンボールに入れての発送となります2017年のAIRMAXDAYにAIRMAXシリーズ最新作として登場した「AIRVAPORMAXFLYKNIT」。アッパーにはフライニットを採用し、ミッドソールを省きエアを全て剥き出しにしたモデル。今作は、2019年のアップデートモデルです。アッパーを透明感のあるナイロンで構築。内部の構造を見せるなどユニークなディティールになっています。 ★商品は湿気が少なく日の当たらない出品専用のクローゼットにて保存しております ★コメント無しでの購入大歓迎です^-^ ★興味を持って頂きありがとうございます^^ 無理矢理売りつけるようなことはしません。 気になることがございましたら気軽にコメント下さい ★他のフリマサイトやオークションサイトにも出品しているのでお早めに ★このご時世ですのでスニーカー洗浄、消毒をして対策しております