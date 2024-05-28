メンズ 長財布 人気の栃木レザー 本革 大容量 VAEWOD

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ご覧頂きありがとうございます(≧∇≦)◎新品未使用(写真撮影の為、1度開封しています)◎送料無料◎即購入可能です。「日本製栃木レザーを使用」栃木レザーは伝統的な方法で職人が手間隙をかけて仕上げたタンニンレザーの最高峰です。古くから伝わる製法で鞣された上質な栃木革です。なめらかな革と絶妙なステッチが醸し出すコントラストが、いつでも触りたくなるようなその風合いと使い心地の良さを兼ね備えた上質な革に仕立て上げられています。じっくりと鞣された革は、しなやかで丈夫でありながら使い続けるうちに味わい深く変化していきます「安心の容量」最大18枚のカードを収納でき、運転免許証からクレジットカード、ポイントカードまで、すべてをまとめて持ち運ぶことができます.財布のサイズはあなたのポケットにぴったり収まります。「仕様」カードポケット×18ポケット×2札入×2小銭入れ×1「サイズ」横195ｍｍ×縦100ｍｍ×厚み25ｍｍ「一流の革職人による手作り」細部にまでこだわった長財布です。手縫いの糸はどれも職人技を感じさせてくれます。コインをより便利に取り出すために、コインバッグは半開閉式を採用しています。それだけでなく、VAEWODウォレットは、外部ジッパーと内部コインポケットジッパーの両方に世界的に有名なYKKジッパーを使用しています。。YKKジッパーの滑らかな感触で、あなたはそれを気に入るはずです「\"時間のテストに耐える古典的なデザイン」黒とグレーの組み合わせは時代を先駆けており、日常でもビジネスでも、VANWOD財布は高級感を反映することができます。また、使えば使うほど独特の光沢が出て味わい深くなる経年変化を楽しめることができます「大切な方へのプレゼントに」お財布はプレゼントにそのまま使える化粧箱でお届けます。春財布、福財布、バレンタインデー、入学・卒業、就職祝い、新生活、新社会人などの各種お祝いにプレゼントとして最適です