polo ラルフローレン ナイロンジャンバー

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大人気のpoloラルフローレンのジャンバーになります♪3年前に神戸のVALラルフローレンで購入しました。BLACKに赤のポニーが印象的です^_^あえて、メンズのMを買いゆったりめで着ておりました^_^肩にはpoloがありとてもカッコいいと思います♪ナイロンジャンバーに見えますが意外と厚手で暖かいですよ♪風も通さず暖かいと思います女性が着こなしてクールめになると思います♪サイズM着丈88センチ 肩幅51センチ 身幅61センチちなみに私は165センチでゆったりめで、着ていました♪幅は調整出来ますよ写真の６枚目を参考にしてください違う商品を買った為綺麗な状態で出品します(^.^)あくまでもused品になりますので神経質な方はご遠慮下さい 喫煙者有りアウトレットの商品とは全く違いますので、ご理解して頂きたいです