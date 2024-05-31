STONE ISLAND

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カラー···ブラックSTONEISLANDの帽子になります。大阪のセレクトショップにて購入しました。アメリカから取り寄せた物になります。少しタグに汚れはありますが被るには問題ないと思います。着用回数は3〜4回です。